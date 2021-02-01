Мацуев надеется на замечательные результаты «Спартака» в случае перехода Промеса

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в беседе с «СЭ» выразил надежду на то, что переход Квинси Промеса в стан красно-белых приведет к улучшению игры и результатов.

— Промес, Видич и Алекс — это тройка самых уникальных игроков высочайшего класса. Мало того, Квинси стал еще и всеобщим любимцем спартаковских болельщиков и не только в чемпионский сезон, потому что он выкладывался, финтил и забивал голы, у него потрясающая энергетика добрейшего парня. По поводу возвращения, конечно, со знаком плюс, потому что нам всем не хватает позитивных новостей о «Спартаке». Столько было всего за последний год со знаком скандальности. Мы больше говорили об этом, чем об игре красно-белых, но настоящий болельщик должен оставаться с командой даже тогда, кода ей трудно.

Возвращение Квинси — мы знаем, что дважды в одну реку войти сложновато. Даже у великих игроков, которые возвращались в свои команды, в которых они блистали какое-то время назад, не получалось феерить на том же уровне. Разговаривал как-то с Евгением Гинером, на вопрос, правда ли возвращается Вагнер Лав, он сказал: «Мы посчитали, что дважды в одну реку сложно войти». Желаю Квинси разрушить этот стереотип и войти второй раз с тем же драйвом, с той же импровизацией, с той же уникальной энергетикой, которая была, и, надеюсь, вместе с болельщиками нас это приведет к замечательной игре и результатам.

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что «Спартак» и «Аякс» договорились об аренде голландского полузащитника с правом обязательного выкупа за 9 миллионов евро.

(Екатерина Звенигородская)