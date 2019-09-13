Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот перед матчем с «Ахматом». Видео
«Ростов» готовится к матчу 9-го тура чемпионата России против «Ахмата». Защитник Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот, как он это сделал в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). Тогда футболист в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет 16 сентября (начало — в 20.30 по московскому времени).
Подготовка к матчу «Ахматом» в финальной стадии, Евгений Чернов готов совершить еще один подвиг ? pic.twitter.com/vslZTKvJOU— Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2019
? We're not surprised this amazing double goal-line clearance from Rostov's Evgeny Chernov caught your eye. Thanks for sending it in! #WeLiveFootball— FIFA.com (@FIFAcom) September 7, 2019
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