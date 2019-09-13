Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот перед матчем с «Ахматом». Видео

«Ростов» готовится к матчу 9-го тура чемпионата России против «Ахмата». Защитник Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот, как он это сделал в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). Тогда футболист в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.

Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет 16 сентября (начало — в 20.30 по московскому времени).

Подготовка к матчу «Ахматом» в финальной стадии, Евгений Чернов готов совершить еще один подвиг ? pic.twitter.com/vslZTKvJOU — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2019