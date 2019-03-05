Евгений Бушманов: "У Игнатьева потенциал выше, чем у Сулейманова? Никто не сможет предсказать, кто из них лучше себя проявит на протяжении карьеры"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" высказался в адрес форвардов "Краснодара" Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова. Он отметил, что они совершенно разные игроки и у обоих огромный потенциал

– Есть ли в нашей стране независимые игроки?

– Тот же Бакаев себя хорошо проявляет, у него хороший дриблинг. Он может обыграть нескольких соперников и создать момент для себя и для партнеров.

– А среди нападающих есть такие футболисты?

– Их не так много во всем мире – например, Агуэро и форварды лучших команд топовых чемпионатов. Но могу отметить Ивана Игнатьева из "Краснодара". Парень очень перспективный, быстрый и взрывной. Чувствует моменты на последней линии.

– Как оцените его одноклубника Сулейманова, который недавно забил "Байеру"?

– У него нестандартная обводка и техника, он хорошо выходит на замену. К тому же у Шапи почти всегда бывает момент в игре, который нападающий часто реализует.

– Тем не менее в молодежку вы его ни разу не вызывали.

– Все-таки сказывается разница в возрасте. Он 1999 рода рождения. А у нас старший возраст был 1996-й. Отборочный цикл мы начинали еще в 2017-м. А проявлять себя Сулейманов начал лишь прошлой осенью – и то он выходит, в основном, на замену. Играть же полный матч и нести на себе ответственность за результат – это уже другое.

– Вы считаете, что у Игнатьева потенциал выше, чем у Сулейманова?

– Никто вам не сможет предсказать, кто из них лучше себя проявит на протяжении всей карьеры. Они совершенно разные. Один играет в центре, второй – на фланге. У обоих огромный потенциал. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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