Алдонин: «Если сумма контракта Ахметова очень большая, имеет смысл найти более молодого и перспективного»

Алдонин допустил, что ЦСКА может найти вместо Ахметова более перспективного футболиста

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил карьерные перспективы полузащитника московской команды Ильзата Ахметова.

«Полезен ли Ахметов ЦСКА? Вопрос: за сколько? За определенную сумму полезен, а за завышенную, наверное, нет. Вопрос определяет сумма контракта. Если сумма очень большая, то имеет смысл найти более молодого, перспективного и не такого дорогого. Если сумма разумная, то есть смысл продолжить переговоры», — сказал Алдонин «СЭ».

Контракт 24-летнего россиянина с ЦСКА истекает летом 2022 года. Ранее «СЭ» сообщал, что в переходе Ахметова заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне Ахметов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.