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Алдонин: «Если сумма контракта Ахметова очень большая, имеет смысл найти более молодого и перспективного»

Алдонин допустил, что ЦСКА может найти вместо Ахметова более перспективного футболиста
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил карьерные перспективы полузащитника московской команды Ильзата Ахметова.

«Полезен ли Ахметов ЦСКА? Вопрос: за сколько? За определенную сумму полезен, а за завышенную, наверное, нет. Вопрос определяет сумма контракта. Если сумма очень большая, то имеет смысл найти более молодого, перспективного и не такого дорогого. Если сумма разумная, то есть смысл продолжить переговоры», — сказал Алдонин «СЭ».

Контракт 24-летнего россиянина с ЦСКА истекает летом 2022 года. Ранее «СЭ» сообщал, что в переходе Ахметова заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне Ахметов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал одну желтую карточку.

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 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
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 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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