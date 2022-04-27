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Кирилл Набабкин может продлить контракт с ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Кирилл Набабкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может продлить контракт с московским клубом, сообщает Sport24.

Нынешнее соглашение 35-летнего игрока с армейцами истекает летом этого года.

Футболист выступает в московском клубе с лета 2010 года. Всего за красно-синих он провел 198 матчей, забив 3 гола.

ЦСКА в этом сезоне Тинькофф РПЛ провел 26 матчей, набрав 47 очков и расположился на 3-м месте.

Источник: https://sport24.ru/
Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
0
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4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 - : -
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