Кирилл Набабкин может продлить контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может продлить контракт с московским клубом, сообщает Sport24.

Нынешнее соглашение 35-летнего игрока с армейцами истекает летом этого года.

Футболист выступает в московском клубе с лета 2010 года. Всего за красно-синих он провел 198 матчей, забив 3 гола.

ЦСКА в этом сезоне Тинькофф РПЛ провел 26 матчей, набрав 47 очков и расположился на 3-м месте.