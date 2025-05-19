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Алдонин: «С иронией воспринял задачу Газзаева попасть в финал Кубка УЕФА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» рассказал о том, как ЦСКА начал свой путь к победе в Кубке УЕФА-2005.

— В январе 2005-го на первом сборе Газзаев обозначил цель на сезон: дойти до финала Кубка УЕФА. Как вы тогда восприняли слова главного тренера?

— С иронией. Как можно воспринять эту информацию? (Улыбается.) Понятно, перед ЦСКА всегда стоят задачи бороться за чемпионство и Кубок. Но обозначать такие цели в еврокубках... Было немного удивительно, но в то же время очень интересно.

— В феврале вам предстояло начать свой путь в турнире домашним матчем с «Бенфикой».

— Да, в Москве в феврале играть было тяжело. Поле без травы. Поэтому решили принимать португальцев в Краснодаре. Болельщики обеспечили нам просто потрясающую поддержку! Полный кубанский стадион. И когда смотришь на трибуны, вот этот жест — лузганье семечек. Зачет (Смеется.) Вместо вот этой истории (показывает волну) была такая. Забавно. На самом деле, отличная поддержка. И погода не подкачала, и поле держало.

— Да и результат был во многом сенсационный — 2:0.

— Зимой вообще начинать тяжело. И мы это поняли сразу, по первым минутам, когда против нас вышла команда в игровом тонусе. У лиссабонцев чемпионат был в разгаре. А ты, какой бы ты там фундамент на сборах ни закладывал, как бы ты там ни готовился... Очень сложно давалась эта игра, несмотря на итоговый комфортный счет. Тяжело держать такой темп 90 минут, когда ножки забиваются и дыхалка не всегда справляется.

— На выезде вы тоже не уступили «Бенфике».

— Да, сработал стандарт, который мы наигрывали на сборах. Карвалью с правого фланга вместо подачи в штрафную покатил в центр. Я показал, что буду бить, но пропустил мяч на Серегу Игнашевича. И он попал в угол.

После «Бенфики» меня ждала еще одна большая утрата. Умер дедушка, который так много сделал для моего становления...

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Евгений Алдонин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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