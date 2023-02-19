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Сегодня, 17:27

Андрей Чернышов: «В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, чего ждет от московского клуба во второй части сезона-2022/23.

«У красно-белых в обойму возвращаются травмированные игроки, это очень хорошо и нужно иметь большой запас футболистов, чтобы решать такие задачи. На данном этапе очень важно, что ситуация в «Спартаке» успокоилась. Последние месяцы в клубе было неспокойно, все читали и ждали с нетерпением новостей о том, кто кого обозвал. Как-то футбол у «Спартака» ушел на второй план, все занимались околофутбольными вещами. Вся эта ситуация нервозно влияла на футболистов, и они не могли сконцентрироваться на игре. Теперь все успокоились и перестали заниматься ерундой, а стали поддерживать команду и поверили в игроков и тренера.

В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль. Почему нет? Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить. Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером является «Зенит» с 42 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-v-etom-godu-spartak-mozhet-poborotsya-dazhe-za-chempionskii-dubl-229165/
Андрей Чернышов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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