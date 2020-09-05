«Этот мальчик реально талантливый». Зарема Салихова рассказала, как заставила Федуна купить Ларссона

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как повлияла на переход нападающего Джордана Ларссона в московскую команду.

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— Ларссона мало кто знал, молодой парень... Шведским рынком «Спартак», в целом, никогда не интересовался, — приводит Metaratings слова Салиховой. — Хотя шведы очень хорошо адаптируются к России. Этот мальчик реально талантливый. Я верю, что у него большое будущее. В его крови дух победителя — посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны».

Также мы узнавали, какой Ларссон в быту, общении. Он легкий, приятный человек — даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за «Спартак», то три года не дари мне никакие подарки. Потому что я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много голов. Я верю в этого футболиста.

— По поводу Ларссона. Это Камоцци изначально предложил?

— Да, да. Франко изначально предложил.

— Как это было?

— Насколько я знаю, у Франко хорошие есть друзья в «ПСЖ». Он дружит с селекционерами клуба. Есть варианты, например, которые для «ПСЖ» не подходят: игрок слишком молод, уровень другой... А для нас такой футболист был бы очень кстати. Когда возник Ларссон, Камоцци посоветовался с селекционерами «ПСЖ», и они сказали, что знают о нем, его можно смело советовать.