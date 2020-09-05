Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу покупки Гуса Тила. Хавбек перешел в московский клуб прошлым летом за 16 миллионов евро, этим летом он отправился в аренду во «Фрайбург».

— Для меня стало огромным негативным сюрпризом, когда я узнала, за какие деньги Тила купили в «Спартак», — цитирует metaratings.ru Салихову. — Это большое давление на самого игрока, парень-то он неплохой. Получается, что был один тренер (Кононов), который в него верил, позволил ему ярко начать карьеру в России. Но потом пришел другой (Тедеско), которому Тил не подошел.

Я считаю, что это неправильно организованный менеджмент — либо тренер под игрока, либо игроки под тренера. Тут нужно сразу определяться. А выкидывать такие деньги — самый дорогой трансфер за всю историю «Спартака» — мне просто жалко и обидно. Можно было на эти средства усилить состав другими качественными футболистами, и быть не на шестом-седьмом месте, а гораздо выше.