Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о том, при каких обстоятельствах команду покинули Луиз Адриану, Зе Луиш и Фернанду.

«Ой, Адриану — больная тема для меня, — цитирует Салихову Metaratings.ru. — У меня дочку зовут Адриана, у нее Луиз был любимым футболистом. У нас до сих пор вся ее комната в плакатах с ним.

У Луиза была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость, да и игрок уже, как считали на тот момент, отыграл свое в России. Было предложение в июне, но Томас отказал Камоцци в этом трансфере. Цорн сказал: «Нет, он нам нужен, он остается на следующий год». Ну, мы все обрадовались.

Но потом Цорн продал Адриану в последний день трансферного окна. Я с сарказмом отношусь к сделкам, которые относятся в последний день трансферного окна — не так важно, продажа это или покупка. Потому что грамотная трансферная политика должна планироваться заранее, за полгода. Не надо ждать последнего дня. Потому что, как правило, для клуба это никогда не выгодно.

И потом, та же продажа Зе Луиша... Я считаю, что он тот игрок, который точно еще не отыграл свое. Он мог бы еще два года помогать «Спартаку». И мы наблюдаем теперь, как он забил «Краснодару» в Лиге чемпионов, его гол признан лучшим (по итогам сезона в чемпионате Португалии-2019/20 — Прим. «СЭ»). Его продали дешево, я так считаю. Если думать об экономической составляющей даже — игрок ушел дешево. Я не согласна с решением продать Зе Луиша.

Нормально ушел только Фернанду. Но сейчас у нас нет ни одного игрока, чей бы штрафной или угловой был бы таким опасным, как это было при Фернанду. Перед Шамилем (Газизовым — Прим. «СЭ») большие задачи стоят".

Луиз Адриану в 2019 году перешел из «Спартака» в «Палмейрас». Зе Луиш в этом же году стал игроком «Порту». Также в 2019 году китайский «Бэйцзин Гоань» арендовал Фернанду у «Спартака», после чего выкупил его контракт.