Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, который перешел в «Зенит» на правах аренды, признался, что надеть футболку основы питерской команды для него всегда было мечтой.

«Настрой положительный — все-таки я вернулся домой. Хоть сам я из Ленинградской области, но большую часть жизни провел в Петербурге и «Зените». И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон — как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нем и принести большую пользу клубу.

Семак? Мы созвонились, Сергей Богданович сказал, что есть интерес и желание. Спросил, есть ли интерес с моей стороны. Я ответил: «Конечно!». Дальше дело было за представителями клубов.

Я уже в Петербурге, завтра первая тренировка. Завтра буду уже с командой!

Было много чего интересного, полезного. Где-то повзрослел, подокреп, особенно в Армении. Сейчас я — совсем другой человек. Конечно, в те времена думал, что однажды удастся надеть футболку первой команды «Зенита» — ради этого и играл в футбол. Это всегда было моей мечтой", — приводит слова Чистякова пресс-служба сине-бело-голубых.

«Ростов» объявил о переходе Чистякова в «Зенит» на правах аренды