"Это тренировочный матч". Карпин - об игре с "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что матч против "Локомотива" в рамках "Фонбет Кубка Матч Премьер" станет для его команды тренировочным.

- Еременко? Он сможет сыграть 30 минут во втором тайме, - сказал Карпин в эфире канала "Матч ТВ". - Попов? пока не готов. Песьяков? Он получил ушиб колена в последнем матче. Вроде бы ничего страшного. У нас много легионеров? Не вижу проблемы. Ведь мы взяли и русских игроков. Любому тренеру всегда мало, но что есть, то есть. Не жалуюсь.

Состояние Попова? Он не тренировался с 14 числа, но приехал в достаточно хорошем состоянии. Настрой на игру? Это не контрольный матч, а тренировочный. "Локо" играет стартовым составом? Ну ради бога. "Зенит"? Возможно, они под такими нагрузками, что еле ходят.

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