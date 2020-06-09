Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о ситуации с «Тамбовом» и «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне «Нижний Новгород» и «Тамбов» могут обменяться городами. У «Тамбова» нет ресурсов для выступления в премьер-лиге — стадион не соответствует требованиям, бюджет слишком низкий. У «Нижнего Новгорода» же есть и стадион, на котором проходили игры ЧМ-2018, и достаточный для лиги бюджет.

— Обсуждался ли вопрос об обмене городами «Тамбова» и «Нижнего Новгорода»?

— Данный вопрос на исполкоме не обсуждался. На данный момент мы не видим оснований для обсуждения. Мы получили письма от этих клубов, но вопрос сложный. Мы понимаем, что «Тамбов» этим ходом может решить свои проблемы, а Нижний Новгород может получить команду на своем стадионе. Но есть вопросы, как быть с болельщиками «Тамбова». Мы не можем согласиться с вариантом проводить рокировки, это нарушает спортивный принцип. Когда будут основания, вопрос будет поднят на исполкоме. (Гоша Чернов)