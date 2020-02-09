Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Малкома в товарищеском матче против ЦСКА (3:2).

— Малком провел уже 45 минут. Как он себя чувствовал после них?

— Это его первые 45 минут за полгода. Шаг за шагом движемся. Я надеюсь, что на следующих сборах он сможет сыграть уже 70 и 90 минут. В первом тайме острота, в первую очередь, шла от его нестандартных действий.

— Как вы оцените взаимосвязи Малкома с Караваевым и со Смольниковым?

— Будем наигрывать. Думаю, у них могут быть перспективные связки.

— Когда Малком исполнял штрафной, рядом были Дуглас Сантос и Дриусси, но не Ракицкий. Почему?

— У каждого из них хороший удар. На других дистанциях, возможно, и Ярослав будет исполнять. У нас неплохой выбор исполнителей. Кому-то проще бить с ближней дистанции, кому-то со средней. Будем тренировать. (Гоша Чернов)

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