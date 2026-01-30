ESPN: «Интернасьонал» арендует нападающего Алеррандро у ЦСКА на год

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» договорился об аренде нападающего ЦСКА Алеррандро, сообщает спортивный телеканал ESPN. Соглашение будет рассчитано на один год.

Ранее СМИ писали, что условия аренды могут включать право на последующий выкуп игрока. Сумма обязательного выкупа, по предварительной информации, может превышать 5 миллионов евро.

Алеррандро присоединился к ЦСКА зимой 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард провел за армейцев 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего бразильца оценивается в 3 миллиона евро.