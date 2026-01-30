Тренер «Зенита» Семак рассказал, что Эракович ведет переговоры с другими клубами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Страхиня Эракович может покинуть команду.
Сербский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.
«По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждем его решения и решения клуба», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.
В этом сезоне 25-летний Эракович провел за питерскую команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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|14:00
|Родина – Акрон
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|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
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|16.08
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Динамо
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|
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|К
|Ж
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