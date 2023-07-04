Федотов — о возможном переходе Чалова в ПАОК: «Всему верить нельзя»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о слухах о переходе форварда армейцев Федора Чалова в ПАОК.

— Была информация, что ПАОК интересуется Чаловым. Общались на эту тему с Федором?

— Это всегда бывает. Есть тема, есть вбросы. Всему верить нельзя. Понимаю, что Федя себя отлично показал, по нему будут предложения. Но они должны устроить все стороны. Мы прекрасно знаем, что у Чалова есть контакт, поэтому все должно совпасть.

— Гайич приехал. Будете ли рассчитывать на него в новом сезоне? Общались ли уже?

— Посмотрим, в каком он состоянии. Потом уже будет решать.

— По поводу травмированных ребят — Облякова, Кучаева и Мойзеса. Они пока тренируются индивидуально? Через сколько их ожидать на поле?

— Они тренируются в общей группе, просто сегодня были показания, чтобы они не участвовали в матче. Они с начала сборов с нами работали, и в общей группе работали. На данный момент нужен небольшой перерыв, не такая интенсивность, как было до.

— Неделя до старта чемпионата, а новичков нет. Переживаете по этому поводу?

— Это уже данность, потому что что-то получается, а что-то нет на данный момент. Мы видим, что у нас нет ни одного новичка. Поэтому в этом отношении надо делать решительные действия. У нас не такая длинная скамейка.