Тюкавин: «Были варианты в Италии, в Англии, но зачем мне туда ехать неготовым?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не готов для переезда в европейские топ-чемпионаты.

«Хочу ли в топ-чемпионат? Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше, — приводит слова Тюкавина Матч ТВ. - Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову.

Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас? Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет? Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в «Динамо», какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти? Мне, повторюсь, неважно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с «Динамо».

19-летний Тюкавин в этом сезоне провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.