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Тюкавин: «Были варианты в Италии, в Англии, но зачем мне туда ехать неготовым?»

Роман Шишов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не готов для переезда в европейские топ-чемпионаты.

«Хочу ли в топ-чемпионат? Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше, — приводит слова Тюкавина Матч ТВ. - Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову.

Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас? Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет? Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в «Динамо», какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти? Мне, повторюсь, неважно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с «Динамо».

19-летний Тюкавин в этом сезоне провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.

Источник: https://matchtv.ru/
Константин Тюкавин
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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