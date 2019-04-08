"Если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается 16 миллионов". Леонид Федун – о цене перехода Педро Роши в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в эксклюзивном интервью "СЭ" назвал сумму, которую красно-белые потратили на покупку бразильского нападающего Педро Роши.

24-летний бразилец перешел в "Спартак" из "Гремиу" в 2017-м. За все время выступлений принял участие в 19 играх за красно-белых, забил один гол и отдал две голевые передачи.

3 апреля 2019-го "Крузейру" объявил об аренде форварда у "Спартака". Соглашение рассчитано до конца года.

– Если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается 16. Мы видели, какая ситуация сложилась у Витинью, и, думаю, у нас может быть то же самое. Плюс знаем, как встречали Рошу в Бразилии в новой команде – как героя, – сказал Федун. (Сергей Егоров)

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