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«Если команда вылетает, то вылетает, если выходит, то выходит». Дзюба — о расширении РПЛ до 18 команд

14:45
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к возможному расширению РПЛ до 18 команд.

— Не знаю, мне трудно сказать. То мы говорим, что еле 16 команд набираем, то про 18 речь заходит, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ». — Если готовы команды, то пусть. Чем больше команд, тем интереснее.

Должна быть четкая, продуманная система. Если команда вылетает, то вылетает, если выходит, то выходит. А у нас в ФНЛ по пять команд вылетают, но все равно остаются в лиге. Мне такое не нравится.

Люди вылетают по спортивным принципам по несколько раз, но остаются в лиге, так как из ПФЛ никто выходить не хочет. Вроде как выполнили задачу на сезон. Это странно.

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