"Если что, звоните. На связи!" Глушаков - о жесте после гола "Ахмату"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после победы над "Ахматом" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1).

32-летний хавбек забил третий гол красно-белых в этой игре, после чего показал жест в сторону болельщиков москвичей: он приложил одну руку к уху, как будто изображая звонок по телефону, а другой указал на гостевой сектор.

- Тяжелая победа в Грозном! Всех с победой! Если что, звоните. На связи, - написал Глушаков.

Напомним, Глушаков также показывал жесты в сторону болельщиков во время игры 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" на "Открытие Арене" (1:1). Тогда он забил гол, после чего показал на свою фамилию на игровой футболке, повернувшись к фанатской трибуне спиной.

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