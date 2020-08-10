Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал «СЭ» заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна — о снятии клуба с чемпионата России.

— Правильно ли назначили пенальти в ворота «Спартака»? Никогда не обсуждаю работу судей. Рефери показал на точку, я ударил — все. Заявление Федуна? Не надо обращать внимание на судейство, нужно сосредоточиться на своей игре, — заявил Нобоа «СЭ». — «Спартак» мог вести в счете 3:0 или 3:1. Если бы они реализовали все свои моменты, то никто бы вообще не обратил внимание ни на какой пенальти. У «Спартака» все есть: хорошая команда, тренер, стадион, фанаты. Думаю, в ближайшее время они начнут стабильно набирать очки. (Севастиан Терлецкий)