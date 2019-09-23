Полузащитник «Урала» Рафал Августиняк отметил, что для победы над «Арсеналом» в 10-м туре РПЛ (1:1) его команде не хватило точного удара с пенальти.

— Я думаю, что если бы мы реализовали пенальти, то смогли бы победить, — цитирует пресс-служба уральского клуба Августиняка. — Но не забили, поэтому уезжаем всего с одним очком. То же самое было и в игре со «Спартаком». В той игре в Москве мы также сыграли в первом тайме не очень хорошо, а после перерыва действовали намного лучше.

Тяжелый график? Футболисты любят играть, когда матчи идут через три дня. Это абсолютно нормальная ситуация для сезона.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр