Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков отметил, что в другой команде работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова могла бы получиться более успешной.

— Взял бы я Кононова будь я спортивным директором? Зависит, какой команды, — рассказал Широков в в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Так, взял бы, но я был спортивным директором «Динамо», которое боролось за 9-10 места. Подходит ли он для борьбы за чемпионство? Как показывает практика — нет. «Спартак» — тяжелая история, в другой команде у него могло бы пойти лучше, хотя он умеет выстраивать игру. Но пока прошел год и того, что хотел он и болельщики, нет. Если боишься давления, чего туда идти?

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