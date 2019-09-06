РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Если боишься давления, зачем идти в «Спартак»?». Широков — о Кононове

13:37
Теги:

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков отметил, что в другой команде работа главного тренера «Спартака» Олега Кононова могла бы получиться более успешной.

— Взял бы я Кононова будь я спортивным директором? Зависит, какой команды, — рассказал Широков в в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Так, взял бы, но я был спортивным директором «Динамо», которое боролось за 9-10 места. Подходит ли он для борьбы за чемпионство? Как показывает практика — нет. «Спартак» — тяжелая история, в другой команде у него могло бы пойти лучше, хотя он умеет выстраивать игру. Но пока прошел год и того, что хотел он и болельщики, нет. Если боишься давления, чего туда идти?

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 8215
Все опросы
Кто из клубов РПЛ лучше всех провел трансферное лето-2019?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=oDCLRqbRWDY

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 9-й тур. После закрытия окна и паузы на сборные




Прямой эфир
Прямой эфир