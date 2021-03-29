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Дядюн рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене

20:52
Владимир Дядюн. Фото ФК «Химки».
Владимир Дядюн. Фото ФК «Химки».
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Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.

«Все замечательно: и самочувствие, и настроение. Операция прошла хорошо — это уже осталось в прошлом. Я приступил к процессу реабилитации и нормальным нагрузкам в зале. Сейчас все зависит от меня, начинается ежедневная рутинная работа. Надо просто пахать и не думать о том, что месяц-два не буду вылезать из зала. Сейчас и ребята стали заходить в тренажерку, можно сказать, работаю при команде. Мне легче, когда я постоянно всех вижу. С Александром Долговым обмениваемся информацией: тренировками и упражнениями. В зале тоже периодически вместе занимаемся. Друг друга не то что подбадриваем — даже подгоняем. Думаю, это способствует более быстрому восстановлению», — приводит слова Дядюна сайт «Химок».

В начале марта игрок, получивший повреждение крестообразной связки колена, был успешно прооперирован в одной из клиник Германии.

Форвард травмировал мениск летом 2020 года. Из-за повреждения он пропустил большую часть сезона. Пока неизвестно, когда футболист вернется в строй.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/

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