ЭСК РФС признала ошибку судьи в моменте второго гола «Краснодара» в матче с «Уралом»
Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращение «Урала» после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).
«Екатеринбуржцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах со взятием ворот «Урала» на 73-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.
По мнению ЭСК РФС, судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча. Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента. Комиссия напомнила о том, что необходимо принимать решения в пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.
Также ЭСК РФС считает, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте. Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.
«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.
Команда Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1