ЭСК РФС признала ошибку судьи в моменте второго гола «Краснодара» в матче с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращение «Урала» после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Екатеринбуржцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах со взятием ворот «Урала» на 73-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

По мнению ЭСК РФС, судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча. Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента. Комиссия напомнила о том, что необходимо принимать решения в пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

Также ЭСК РФС считает, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте. Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Команда Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.