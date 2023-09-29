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Судейство

Сегодня, 13:14

ЭСК РФС признала ошибку судьи в моменте второго гола «Краснодара» в матче с «Уралом»

Сергей Разин
корреспондент
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Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращение «Урала» после матча 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Екатеринбуржцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах со взятием ворот «Урала» на 73-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

 

По мнению ЭСК РФС, судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча. Комиссия считает необоснованным вмешательство ВАР в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента. Комиссия напомнила о том, что необходимо принимать решения в пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

Также ЭСК РФС считает, что арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте. Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

«Урал» в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 14 очков в 9 матчах. У клуба 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Команда Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/219038
ФК Краснодар
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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И К Ж
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