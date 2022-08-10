Семин считает, что Дзюбе необходимо как можно быстрее найти команду

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что форварду Артему Дзюбе необходимо найти команду, чтобы не потерять форму. На данный момент экс-игрок «Зенита» является свободным агентом.

«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артем. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень», — цитирует Семина «РБ Спорт».