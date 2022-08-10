В «Урале» опровергли информацию об интересе к Дзагоеву

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба из Екатеринбурга к полузащитнику Алану Дзагоеву.

«Мы даже не разговаривали с Аланом. Он хороший парень, но я с ним не общался. Не сошлись по финансам? Если бы так и было, я бы сказал. Но у меня не было разговора даже с Дзагоевым», — сказал Иванов «СЭ».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.