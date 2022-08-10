В «Урале» опровергли информацию об интересе к Дзагоеву
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба из Екатеринбурга к полузащитнику Алану Дзагоеву.
«Мы даже не разговаривали с Аланом. Он хороший парень, но я с ним не общался. Не сошлись по финансам? Если бы так и было, я бы сказал. Но у меня не было разговора даже с Дзагоевым», — сказал Иванов «СЭ».
20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.
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|1
|0
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|10
|
3
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|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
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|8
|
5
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|4
|2
|2
|0
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|8
|
6
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|4
|2
|2
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|
7
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|1
|1
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|7
|
8
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|4
|2
|1
|1
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|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
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|5
|
10
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|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
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|4
|1
|0
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|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
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|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
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|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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