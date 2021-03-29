ЭСК РФС вынесла решения по работе арбитров в матчах 23-го тура РПЛ

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов Тинькофф РПЛ на качество судейства, сообщает сайт РФС.

«Уфа» — «Локомотив» (Москва)

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизодах с неназначением 11-метровых ударов в ворота «Уфы» на 38-й, 45-й и 73-й минутах матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство нападающего «Локомотива» №88 Виталия Лисаковича и защитника «Уфы» Бояна Йокича за верховой мяч носило обычный футбольный характер, оценивалось арбитром с идеального ракурса и расстояния. Предоставленная запись не позволяет достоверно определить наличие контакта руки игрока «Уфы» и лица нападающего, а также прикладываемое усилие, что не дает возможность трактовать его действия как безрассудные.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт защитника с правой ногой футболиста «Локомотива» Рифата Жемалетдинова явился непосредственной причиной падения последнего.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что попадание мяча в руку игрока «Уфы» Константина Плиева происходит после рикошета от ноги другого защитника (неожиданный мяч), а движение руки за спину направлено на избежание данного контакта.

«Ротор» (Волгоград) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Ротор» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в трех эпизодах: отмена гола в ворота «Ростова» на 2-й минуте матча, назначение 11-метрового удара в ворота «Ротора» (4-я минута) и засчитанный гол в ворота «Ротора» (41-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Ростова» на 2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Седрик Гогуа находился в момент передачи мяча его партнером по команде ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, и вмешался в игру.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Седрик Гогуа допустил нарушение Правил игры по неосторожности, совершив подножку игроку «Ростова» Али Соу, ставшую причиной его падения.

3. Судья правильно засчитал гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что после контакта с рукой нападающего «Ростова» Максима Осипенко мяч в ворота «Ротора» забит спустя несколько активных действий игроков атакующей команды. С целью унификации подобных эпизодов, УЕФА выпустил разъяснение, касающееся термина «незамедлительно», которое также принято в отдельных европейских национальных чемпионатах. Под незамедлительностью создания возможности забить гол в данном случае понимается не более двух действий (передач, ударов, обводок игрока соперника и т.п.), произошедших непосредственно после касания руки партнера по команде. Комиссия считает, что попадание мяча в ворота «Ротора» после трех ударов в створ не свидетельствует о незамедлительно полученном командой преимуществе, несмотря на общую скоротечность игрового эпизода.

«Рубин» (Казань) — «Химки»

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Химок» на 4-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что падение футболиста «Рубина» Карла Старфельта произошло в результате незначительного толчка со стороны игрока «Химок» Егора Данилкина в борьбе за позицию на поле.