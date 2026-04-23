Нагорных о возвращении российского футбола: «Думаю, все уже не за горами»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил перспективы возвращения российского футбола на мировую арену.

— Есть мнение, что возвращение российского футбола на мировую арену будет осложнено еще и адаптацией к особенностям судейства.

— Как показывает опыт тех видов спорта, которые возвращаются, — все проходит очень сложно. И футбол не исключение. Даже год отсутствия в мировой системе спорта дает следы. Мы же отсутствуем 4,5 года — потребуется время для адаптации, нужно быть к этому готовыми.

— У вас есть ощущение, что все идет к возвращению российского футбола?

— Министр спорта РФ проводит большую работу, чтобы наш спорт возвращался. Сначала в нейтральном статусе, потом с флагом и гимном. Хочу пожелать успехов в этой работе, она эффективная и показывает результат. Думаю, в футболе все уже не за горами.