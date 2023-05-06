Гафин: «Для того, чтобы реформировать РПЛ, нужно учитывать массу факторов и массу слагаемых»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о возможной смене формата проведения РПЛ.

— Ваша позиция по возможной реформе РПЛ?

— Пока что нет позиции. Для того, чтобы реформировать РПЛ, нужно учитывать массу факторов, массу слагаемых, начиная с контрактов, которые уже подписаны и действую со спонсорами. Поэтому я вам однозначно на этот вопрос сейчас ответить не могу.

— А что вы думаете по этому вопросу в целом? Кажется, что мотивация футболистов падает, еврокубков и борьбы за них нет.

— Думаю, что у нас есть два турнира. Реформированный Кубок России дает некое свежее дыхание и нечто новое и для футболистов, и для зрителей. Мое личное мнение, касающееся РПЛ, если мы посмотрим на все ведущие европейские лиги, они играют по одинаковой системе, гладкой. При этом они остаются наиболее успешными, смотрибельными и коммерческие привлекательными лигами.

— Они не находятся в такой ситуации?

— Они не находятся, но здесь вопрос не системы соревнований, а вопрос качества клубов, футболистов, судейства в том числе. Поэтому я думаю, что надо начинать с этого, а не менять формат соревнований.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.