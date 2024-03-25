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Судейство

25 марта, 15:45

ЭСК поддержала все решения арбитра Чебана в матче «Локомотив» — «Сочи»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС поддержала все решения арбитра Сергея Чебана в матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» (2:2).

Сочинский клуб и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в ЭСК с просьбой оценить работу Чебана в эпизоде с удалением игрока «Сочи» Серхио Кордовы на 75-й минуте матча.

«Судья правильно удалил с поля игрока «Сочи» Серхио Кордову на 75-й минуте матча. Кордова допустил отмашку рукой в область лица игрока «Локомотива» Евгения Морозова. Учитывая отсутствие борьбы за мяч, умысел игрока «Сочи» и чрезмерную силу контакта предплечья с лицом соперника, комиссия квалифицирует это как агрессивное поведение», — говорится в заявлении комиссии.

Также ЭСК РФС вынесла решение по просьбе «Локомотива» рассмотреть второе предупреждения игроку команды Артему Карпукасу на 52-й минуте матча.

«Судья правильно вынес второе предупреждение. Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Сочи» Мартином Крамаричем, не сыграв в мяч, совершил безрассудный контакт средней интенсивности своей стопой с использованием открытых шипов в область верхней части голени соперника, не думая о его безопасности», — говорится в заявлении.

Источник: РФС
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