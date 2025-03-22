Футбол
22 марта, 20:50

Ерохин — о результативности Соболева: «Все должно наладиться и голы придут»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал причины проблем одноклубника Александра Соболева в «Зените».

22 марта Соболев оформил дубль в матче Winline Суперсерии против белорусского БАТЭ (5:0).

— Почему у Александра Соболева в официальных матчах не получается забивать, а в товарищеских играх прет?

— Сложно сказать. Может быть, немного давит то, что давно не забивал, ему хочется этого. Когда нападающий думает об этом, ему немножко сложнее психологически. Думаю, все должно наладиться и голы придут к нему.

— То есть ты видишь в этом чисто психологические причины?

— Тренерскому штабу в любом случае виднее. Я просто выразил свое мнение. Уверен, что у него все будет хорошо. Будет забивать, отдавать и приносить пользу команде.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. С того момента нападающий ни разу не отметился результативными действиями в 14 матчах РПЛ.

Александр Ерохин
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
  • Ерохин уважаемый футболист. Я только одного не пойму, зачем было Cоболева брать в команду за 10 миллионов евро?! И это даже вопрос не к Соболеву, а к руководству клуба. А так это моя команда. И не трогайте её. Надо уважать друг друга.

    23.03.2025

  • FCSM

    Придут у соболева голы, в второй лиге российского футбола)

    23.03.2025

    • Семак — о разгромной победе «Зенита» над БАТЭ: «Результат не имеет принципиального значения»

    Чистяков — о победе над БАТЭ: «Лучше проводить такие спарринги во время паузы на сборные»
