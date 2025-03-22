Семак — о разгромной победе «Зенита» над БАТЭ: «Результат не имеет принципиального значения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча Winline Суперсерии против белорусского БАТЭ (5:0).

— Результат не играет какого-то принципиального значения в таких матчах. То, что победили — хорошо. То, что забили — хорошо. Тем более, для футболистов, которые забивают, это дополнительная уверенность в своих силах. Но самое важное, что все здоровы, провели хороший спарринг.

Еще раз отдельное спасибо болельщикам, которые пришли и нас сегодня поддержали. Матч прошел в великолепной атмосфере. 23 тысячи — даже на официальные матчи столько не собираются. За это нашим болельщикам отдельное спасибо, — сказал Семак.

Также главный тренер «Зенита» прокомментировал игру футболистов команды за сборную России в матче против Гренады (5:0).

— Получили игровое время — кто больше, кто меньше. Посмотрим, кто сколько сыграет в следующем матче. Нам важно, чтобы футболисты, которые были в сборной, играли, получали определенную нагрузку и возвращались в хорошем состоянии», — добавил Семак.

После 21 тура сине-бело-голубые с 43 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в матче 22-го тура.