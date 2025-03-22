Футбол
22 марта, 20:39

Семак — о разгромной победе «Зенита» над БАТЭ: «Результат не имеет принципиального значения»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча Winline Суперсерии против белорусского БАТЭ (5:0).

Результат не играет какого-то принципиального значения в таких матчах. То, что победили — хорошо. То, что забили — хорошо. Тем более, для футболистов, которые забивают, это дополнительная уверенность в своих силах. Но самое важное, что все здоровы, провели хороший спарринг.

Еще раз отдельное спасибо болельщикам, которые пришли и нас сегодня поддержали. Матч прошел в великолепной атмосфере. 23 тысячи — даже на официальные матчи столько не собираются. За это нашим болельщикам отдельное спасибо, — сказал Семак.

Также главный тренер «Зенита» прокомментировал игру футболистов команды за сборную России в матче против Гренады (5:0).

— Получили игровое время — кто больше, кто меньше. Посмотрим, кто сколько сыграет в следующем матче. Нам важно, чтобы футболисты, которые были в сборной, играли, получали определенную нагрузку и возвращались в хорошем состоянии», — добавил Семак.

После 21 тура сине-бело-голубые с 43 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в матче 22-го тура.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК БАТЭ
ФК Зенит
  • sergey stepanov

    Ты просто не видишь наверное рекламу от СЭ, она раздражительно появляется под каждой статьёй, где разыгрывается футболка сборной России с подписями на ней Скуфа (жаргонное мужик за сорокез выглядящий неопрятно, типа БОМЖ на наш язык) и Буратино (до альфа-самца не дотянул, бабы его называют сигма-боем. жаргонное человек. который плевал на на нормы морали и поведения принятые в обществе и может поступать. как хочет. хоть свою пипетку дёргать публично)

    24.03.2025

  • shutnik78

    как видимо и результат в РПЛ... ну судя по игре...:point_up_tone1:

    23.03.2025

  • Ты ерунду сказал и забыл да?!

    23.03.2025

  • Что? Можно на русском языке?

    23.03.2025

  • sergey stepanov

    Реклама скуфов и сигма-боев, футболка с подписями скунсов не интересует!

    23.03.2025

  • hattabych

    Какое чувство стыда? Он же жертва

    22.03.2025

  • andy1962

    вообще никакого значения. Можно отгружать по десять всяким Батэ в товарняках. Значение имеет лишь игра с Рубином и далее по списку. Посмотрим, насколько повлияет возвращение Вендела.

    22.03.2025

    • Ерохин — о разгромной победе «Зенита» над БАТЭ: «Хороший матч для подготовки к продолжению чемпионата»

    Ерохин — о результативности Соболева: «Все должно наладиться и голы придут»
