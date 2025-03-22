Футбол
22 марта, 21:18

Чистяков — о победе над БАТЭ: «Лучше проводить такие спарринги во время паузы на сборные»

Алексей Михайлов

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над белорусским БАТЭ (5:0) в матче Winline Суперсерии

«Положительные эмоции, хороший спарринг. Мое мнение — лучше проводить такие спарринги во время паузы на сборные. Потому что игра — это нагрузка, приятные ощущения. Думаю, что всем это пошло на пользу.

Как проходит взаимодействие с молодыми игроками «Зенита»? Не скажу, что кто-то им пихает сейчас. Наверное, уже не то время немножко. Сейчас, наверное, уже больше просто подсказ рабочий. Не тратим нервы на лишнюю болтовню, крики, а, наоборот, подсказываем», — сказал Чистяков.

После 21 тура сине-бело-голубые с 43 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. 30 марта команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в матче 22-го тура.

