Норвежский нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о своем лучшем матче в карьере.

«Победа «Буде-Глимта» над «Ромой» 6:1 — лучший матч в моей карьере. Я забил два, и отдал три. Это было просто вау! «Буде-Глимт» — хорошая команда, мы были сильны как коллектив тогда. Во многом благодаря этому случился такой результат. Кстати, после матча я даже перекинулся парой слов с Моуринью. Он респектнул мне за игру», — приводит слова Ботхейма Sport24.

21-летний футболист перешел в «Краснодар» в январе этого года и подписал контракт с командой до 2025.

После 18-ти туров Тинькофф РПЛ российский клуб набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.