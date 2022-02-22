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Ботхейм: «6:1 с «Ромой» — лучший матч в моей карьере. Моуринью респектнул мне за ту игру»

Ботхейм назвал матч против «Ромы» лучшей игрой в карьере
Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о своем лучшем матче в карьере.

«Победа «Буде-Глимта» над «Ромой» 6:1 — лучший матч в моей карьере. Я забил два, и отдал три. Это было просто вау! «Буде-Глимт» — хорошая команда, мы были сильны как коллектив тогда. Во многом благодаря этому случился такой результат. Кстати, после матча я даже перекинулся парой слов с Моуринью. Он респектнул мне за игру», — приводит слова Ботхейма Sport24.

21-летний футболист перешел в «Краснодар» в январе этого года и подписал контракт с командой до 2025.

После 18-ти туров Тинькофф РПЛ российский клуб набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-22-botkheym-61-s-romoy-luchshiy-match-v-moyey-karyere-mourinyu-respektnul-mne-za-tu-igru-
Эрик Ботхейм
Футбол
ФК Краснодар
ФК Рома
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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