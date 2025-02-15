«Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем»

«Пари НН» в товарищеском матче сыграл вничью с «Енисеем» на тренировочном сборе — 1:1.

Счет на 87-й минуте открыл форвард нижегородцев Александр Кокшаров, арендованный из «Краснодара». Спустя несколько минут красноярцы отыгрались благодаря голу Александра Масловского.

Товарищеский матч

«Енисей» (Красноярск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 1:1 (0:0)

Голы: Кокшаров, 87 (0:1), Масловский, 90+2, (1:1)