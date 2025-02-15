Булыкин: «Локомотив» показал всей РПЛ, что можно играть своими воспитанниками и показывать хороший футбол»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что железнодорожники могут побороться за чемпионство.
«Клуб не сделал трансферов? У «Локомотива» хорошая ситуация. Он показал всей РПЛ, что можно играть своими воспитанниками, иметь в составе всего пару иностранцев, но показывать хороший футбол. Можно растить звезд из российской молодежи. У всех в России хорошие академии, странно не подпускать своих воспитанников к командам. Поэтому «Локомотив» — хороший пример.
Если нужно будет точечное усиление, то «Локомотив» может кого-то купить. Но ничего страшного, если не будет трансферов. Это и так боеспособная команда, которая может бороться за высокие места. За чемпионство будет бороться непросто, но мы видим, что сейчас такой уровень, что все могут претендовать, независимо от того, есть ли у тебя дорогие и топовые футболисты.
Думаю, в этом сезоне у «Локомотива» даже не стояла задача чемпионства, но аппетит приходит во время еды. Почему сейчас не побороться? Состав и молодежь хорошие. При должных условиях красно-зеленые могут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», — цитирует Legalbet Булыкина.
«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает в турнирной таблице пятое место с 35 очками, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|
2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|
3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|
7
|Динамо
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|
8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|
12
|Динамо Мх
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|
13
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
|13.03
|19:30
|Динамо Мх – Оренбург
|1 : 0
|14.03
|13:45
|Сочи – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|16:00
|Зенит – Спартак
|2 : 0
|14.03
|18:15
|Ростов – Динамо
|- : -
|14.03
|20:30
|Балтика – ЦСКА
|- : -
|15.03
|14:00
|Акрон – Ахмат
|- : -
|15.03
|16:30
|Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|15.03
|19:00
|Рубин – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|19
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|19
|1
|7
|
|
Александр Джику
Спартак
|11
|1
|4