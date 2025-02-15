Булыкин: «Локомотив» показал всей РПЛ, что можно играть своими воспитанниками и показывать хороший футбол»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что железнодорожники могут побороться за чемпионство.

«Клуб не сделал трансферов? У «Локомотива» хорошая ситуация. Он показал всей РПЛ, что можно играть своими воспитанниками, иметь в составе всего пару иностранцев, но показывать хороший футбол. Можно растить звезд из российской молодежи. У всех в России хорошие академии, странно не подпускать своих воспитанников к командам. Поэтому «Локомотив» — хороший пример.

Если нужно будет точечное усиление, то «Локомотив» может кого-то купить. Но ничего страшного, если не будет трансферов. Это и так боеспособная команда, которая может бороться за высокие места. За чемпионство будет бороться непросто, но мы видим, что сейчас такой уровень, что все могут претендовать, независимо от того, есть ли у тебя дорогие и топовые футболисты.

Думаю, в этом сезоне у «Локомотива» даже не стояла задача чемпионства, но аппетит приходит во время еды. Почему сейчас не побороться? Состав и молодежь хорошие. При должных условиях красно-зеленые могут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», — цитирует Legalbet Булыкина.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает в турнирной таблице пятое место с 35 очками, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла.