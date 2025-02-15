15 февраля 2025, 18:00

Булыкин: «Локомотив» показал всей РПЛ, что можно играть своими воспитанниками и показывать хороший футбол»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что железнодорожники могут побороться за чемпионство.

«Клуб не сделал трансферов? У «Локомотива» хорошая ситуация. Он показал всей РПЛ, что можно играть своими воспитанниками, иметь в составе всего пару иностранцев, но показывать хороший футбол. Можно растить звезд из российской молодежи. У всех в России хорошие академии, странно не подпускать своих воспитанников к командам. Поэтому «Локомотив» — хороший пример.

Если нужно будет точечное усиление, то «Локомотив» может кого-то купить. Но ничего страшного, если не будет трансферов. Это и так боеспособная команда, которая может бороться за высокие места. За чемпионство будет бороться непросто, но мы видим, что сейчас такой уровень, что все могут претендовать, независимо от того, есть ли у тебя дорогие и топовые футболисты.

Думаю, в этом сезоне у «Локомотива» даже не стояла задача чемпионства, но аппетит приходит во время еды. Почему сейчас не побороться? Состав и молодежь хорошие. При должных условиях красно-зеленые могут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», — цитирует Legalbet Булыкина.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает в турнирной таблице пятое место с 35 очками, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла.

Источник: legalbet.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
  • lvb

    А давайте посмотрим, что за воспитанники.. Коими как-бы играет "Локо" Лантратов. Апгрейдился в других клубах и вернулся в 27 лет Морозов. Аналогично. Тоже сначала побегал по другим клубам, и потом лишь вернулся) Погостнов. За всю карьеру 15 игр в РПЛ за "Локо". Можно ли брать его в расчет? Я не знаю Баринов Карпукас. Батраков Севикян в 16 лет уехал в Испанию, можно ли его считать воспитанником "Локо"? Я не знаю)) Раков. 10 игр в РПЛ в этом сезоне, "первый на замене") Сулейманов уехал из "Казанки" в 20 лет в аренду в НН и три года мотался между этими клубами.. Резюме. Доросли до основы именно в "Локо"Баринов, Карпукас , Батраков и условно Раков. Лантратов, Морозов, Сулейманов.. Их до нонешнего уровня довели в других клубах. Как например Кузяева,и Чистякова для "Зенита") Вопрос. Как к этому относиться? Насчет "играет собственными воспитанниками".

    15.02.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Локомотив показал всей стране , как можно за 2 года разворовать команду.

    15.02.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 20 11 8 1 43-26 41
    4
    		 ЦСКА 20 11 3 6 31-22 36
    5
    		 Балтика 20 9 9 2 25-9 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 20 7 6 7 35-27 27
    8
    		 Рубин 20 7 5 8 19-25 26
    9
    		 Ахмат 20 7 5 8 25-27 26
    10
    		 Ростов 20 5 7 8 17-23 22
    11
    		 Акрон 20 5 6 9 25-32 21
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Кр. Советов 20 5 5 10 22-37 20
    14
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    15
    		 Пари НН 20 5 2 13 15-31 17
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    13.03 19:30 Динамо Мх – Оренбург 1 : 0
    14.03 13:45 Сочи – Краснодар 1 : 2
    14.03 16:00 Зенит – Спартак 2 : 0
    14.03 18:15 Ростов – Динамо - : -
    14.03 20:30 Балтика – ЦСКА - : -
    15.03 14:00 Акрон – Ахмат - : -
    15.03 16:30 Пари НН – Кр. Советов - : -
    15.03 19:00 Рубин – Локомотив - : -
    Алексей Батраков
    		 11
    Брайан Александр Хиль
    		 11
    Эдуард Сперцян
    		 11
    Эдуард Сперцян
    		 11
    Алексей Батраков
    		 7
    Ильзат Ахметов
    		 5
    Джон Кордоба
    		 19 1 2
    Диего Коста
    		 19 1 7
    Александр Джику
    		 11 1 4
