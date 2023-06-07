«Енисей» — «Факел»: хозяева остались вдесятером после удаления Ланина

«Енисей» остался в меньшинстве в первом стыковом матче с «Факелом» за право выступать в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

Красную карточку на 60-й минуте получил полузащитник хозяев Олег Ланин. Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил игрока после просмотра ВАР, отменил желтую карточку, которую судья показал изначально.

Счет на данный момент ничейный — 0:0.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию стыковых матчей.