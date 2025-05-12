Эмоции игроков «Динамо» после победы в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео после победы в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

На видео показаны моменты после финального свистка, а также победная раздевалка бело-голубых.

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.