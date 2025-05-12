Глебов считает реальным попадание «Динамо» в тройку РПЛ: «Почему нет?»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность попадания команды в тройку по итогам сезона РПЛ.

«Попадание в тройку — реальная цель? Почему нет? Давайте посмотрим. Постараемся выиграть две оставшиеся игры. Дальше будем смотреть. Фаворит чемпионской гонки? Личных симпатий у меня нет», — сказал Глебов «СЭ».

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.