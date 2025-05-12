Футбол
12 мая, 10:00

Глебов считает реальным попадание «Динамо» в тройку РПЛ: «Почему нет?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Данил Глебов.
Фото ФК «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» оценил вероятность попадания команды в тройку по итогам сезона РПЛ.

«Попадание в тройку — реальная цель? Почему нет? Давайте посмотрим. Постараемся выиграть две оставшиеся игры. Дальше будем смотреть. Фаворит чемпионской гонки? Личных симпатий у меня нет», — сказал Глебов «СЭ».

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.

Данил Глебов
  • lemikhov.gena@mail.ru

    Он то умеет!А ты только ср...ть можешь!Промкооперация!

    12.05.2025

  • cермЯга

    Вот это Новость! Срочно в номер!

    12.05.2025

  • blue-white!

    Если армейцы Локомотиву не проиграют, то возьмут бронзу, ибо нижний они должны раскатывать, а при равенстве очков преимущество у союзничков, за счет двух побед над нами...

    12.05.2025

  • AnTaras

    Полузащитник «Динамо». Имеет право считать, всё что хочет:grinning: Не тебе же одному можно:grinning:

    12.05.2025

  • hant64

    Какие шансы, откуда они? Если с Акроном, которому ничего не нужно, три очка скорее всего будут, то в гостях с борющимся за чемпионство Краснодаром - не смешите, в прошлом году, когда на титул играли, и то одну из худших игр того сезона выдали, а почему в этом году должно быть по другому? С другой стороны, сейчас Краснодар в шкуре динамиков будет, и тоже не исключена одна из худших игр сезона (как с ЦСКА, например). В общем, увидим, но 2 очка преимущества армейцев может оказаться достаточно для бронзы.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    надо посмотреть с кем играют.Нужно поражение армейцев и наши победы.Сомневаюсь и надеюсь на Гусева.

    12.05.2025

  • mikeV

    Потому что вы играете в обороне, как лошары!!

    12.05.2025

  • Михаил Т

    от ЦСКА 2 очка, шансы есть

    12.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Шансы есть

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    У тебя в голове воздух,как в мячике!С людьми надо не по -спартаковски говорить!Личка создал эту команду,которая просрала весну,пропускала в каждом матче,где постоянно играл мастер привозов Бальбуэна!Благодаря Личке у нас практически нет шансов на бронзу!Послушайте руков,команда строится не под тренера,команда строится под концепцию игры!

    12.05.2025

  • ВладНик_22

    Гена, Гена. Ты оказывается глуп, как мячик. Эта команда есть команда Лички. Не понимать этого может только тот кем ты есть, или наш враг.:sweat_smile::sweat_smile:

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Место в тройке просрал Личка!

    12.05.2025

  • alekdixon

    Кто такой Глебов?Он считает.

    12.05.2025

