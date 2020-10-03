Эммануэл Эменике оценил шансы «Спартака» в игре с «Зенитом»
16:05
Экс-нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике поделился с «СЭ» своими ожиданиями от матча его бывшей команды с «Зенитом» в 10-м туре Тинькофф РПЛ.
— «Спартак» — «Зенит» — это всегда большая игра, — заявил «СЭ» Эменике. — Один из главных матчей российского футбола. Всегда тяжело играть с ними, но я верю в «Спартак». У них отличный подбор игроков и сильная команда. Готов ли «Спартак» к борьбе за чемпионство? Это покажет сегодняшний матч. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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