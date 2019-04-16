Электрик кафе рассказал о сломанном стуле, которым Кокорин ударил Пака

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Александр, который является сотрудником "Кофемании".
Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
– Мне дала девушка-менеджер отремонтировать стул. Это был участник конфликта.
– Какие повреждения были у стула?
– Вырвана спинка. Держалась на одном саморезе из четырех.
– Как именно вы ремонтировали стул?
– Принес в мастерскую, закрутил саморезы и отдал. (Дмитрий Зеленов)
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