Эксперты РФС: судья ошибочно отменил гол «Ростова» в ворота «Химок»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным не засчитывать гол форварда «Ростова» Али Соу на 71-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:1). В качестве ВАР встречу обслуживал Иван Сиденков, АВАР — Александр Богданов.

«Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером», — говорится в комментарии на официальном сайте РФС.

В сообщении отмечается, что решения назначить пенальти в ворота «Ростова» на 48-й минуте встречи и не назначать 11-метровый в ворота «Химок» на 75-й минуте игры являются верными.

13 марта глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что гол Соу, вероятно, ошибочно не был засчитан из-за невысокой квалификации ВАР.