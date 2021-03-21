Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала спорные решения арбитров в матчах 22-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Сочи» (3:1) и «Арсенал» — ЦСКА (2:1), сообщает официальный сайт РФС.

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина, который показал желтую карточку полузащитнику железнодорожников Дмитрию Рыбчинскому на шестой минуте встречи с «Сочи». Предупреждение стало для футболиста четвертым в сезоне.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Рыбчинский использовал свою руку для единоборства с соперником в безрассудной манере. Направленное движение руки в область лица, блокирующее продвижение игрока «Сочи», позволяет сделать вывод о правильности решения судьи», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

«Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второй желтой карточки защитнику туляков Александру Довбне на 90-й минуте встречи с ЦСКА.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Довбня явным образом демонстрировал несогласие с решением арбитра как в словесной форме, так и выраженным действием. Комиссия напоминает, что игроку, преодолевшему значительное расстояние на поле исключительно с целью апелляции на решение судейской бригады, должно быть вынесено предупреждение», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Ранее в ЭСК РФС признали неправильным решение отменить гол форварда «Ростова» Али Соу в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1) и поддержали решение засчитать гол Сердара Азмуна в матче 21-го тура против «Рубина» (1:2).