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Семак рассказал, что не употребляет алкоголь с 2018 года

Артем Рыжкин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не пьет алкоголь с 2018 года — с момента возвращения из «Уфы» в Санкт-Петербург.

«Я даю себе послабления — иногда пью кефир. А от алкоголя отказался достаточно давно, еще в 2018-м. Работа главного тренера — это перманентный стресс, и алкоголь является далеко не самым удачным инструментом для борьбы с ним», — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала петербургского клуба.

По словам наставника сине-бело-голубых, отказ от спиртного связан также с религиозными убеждениями.

«Как человек православный, я решил попробовать такой путь, и сейчас у меня нет с этим никаких проблем. Напротив, я ценю состояние «светлой головы». Это важно как в рабочих процессах, так и в семейных делах», — добавил Семак.

Действующий контракт тренера с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/30. Команда в сезоне-2025/26 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

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Сергей Семак
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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