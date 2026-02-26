Семак рассказал, что не употребляет алкоголь с 2018 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не пьет алкоголь с 2018 года — с момента возвращения из «Уфы» в Санкт-Петербург.

«Я даю себе послабления — иногда пью кефир. А от алкоголя отказался достаточно давно, еще в 2018-м. Работа главного тренера — это перманентный стресс, и алкоголь является далеко не самым удачным инструментом для борьбы с ним», — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала петербургского клуба.

По словам наставника сине-бело-голубых, отказ от спиртного связан также с религиозными убеждениями.

«Как человек православный, я решил попробовать такой путь, и сейчас у меня нет с этим никаких проблем. Напротив, я ценю состояние «светлой головы». Это важно как в рабочих процессах, так и в семейных делах», — добавил Семак.

Действующий контракт тренера с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/30. Команда в сезоне-2025/26 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.