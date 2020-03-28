Экс-защитник «Спартака» Дедура рассказал о ситуации с коронавирусом в Литве

Бывший защитник «Спартака» литовец Игнас Дедура заявил, что нет повода сходить с ума, находясь на домашнем карантине.

— Мы тоже на карантине, как и Россия. Уже 10 дней сидим дома, и должны продлить такой режим до середины апреля, — цитирует Дедуру РИА «Новости». — В итоге целый месяц получится. Не вижу причин сходить с ума из-за этого, думал, летом обновить террасу дома, но придется делать сейчас, тем более не так жарко на улице. Так что работа есть. Конечно, те, кто сидят дома, им тяжелее, но можно почитать книги, фильмы смотреть. По мере возможности заниматься физкультурой. Вариантов много.

Люди должны понимать, что в таких условиях надо сидеть дома, нельзя воспринимать выходные как повод отдохнуть и поехать куда-то. Если ты молодой и здоровый, это не значит, что всё хорошо. Пожилой человек может заразиться и умереть. Поэтому поведение тех, кто куда-то выезжает, можно назвать безответственностью. У нас могут работать продуктовые магазины, аптеки. Нельзя продавать уличный кофе, закуски. И если будешь нарушать, то существуют штрафы. Если не ошибаюсь, несколько сотен евро.

В высшей лиге Литвы у нас осталось всего шесть команд, планировали провести чемпионат в шесть кругов. Теперь, думаю, будет только четыре. Так что победителя рановато определять. Это в России чемпионат почти завершился, и там идет борьба за места.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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