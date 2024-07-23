Экс-защитник «Расинга» Фернандес прошел медосмотр для перехода в «Химки»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил «СЭ» о скором завершении перехода экс-защитника «Расинга» Дани Фернандеса.

«Мы ведем диалог о переходе Фернандеса в «Химки», в выходные игрок прошел медицинское обследование. Надеюсь, в ближайшее время все условия будут согласованы сторонами и новый футболист поможет нам укрепить оборону», — сказал Оленев «СЭ».

В сезоне-2023/24 27-летний Фернандес провел за испанский «Расинг» 22 матча и сумел отличиться лишь однажды. Защитник покинул команду по истечении срока контракта. Футболист оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.