Экс-защитник «Химок» Ориньо: «Садыгов меня вообще заблокировал. Нехороший человек»

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» рассказал об общении с инвестором подмосковного клуба Туфаном Садыговым.

— Сейчас ты общаешься с Садыговым?

— А он меня вообще заблокировал. Просто нехороший человек. Именно поэтому многие игроки обратились в ФИФА и будут жаловаться. Какой-то ужас...

Ориньо в прошлом сезоне провел за «Химки» 25 матчей и отдал две голевые передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.