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Смолов извинился за драку в ресторане

Камила Абдурахманова
корреспондент
Футболист «Краснодара» Федор Смолов
Федор Смолов.
Фото Global Look Press

Российский футболист Федор Смолов принес извинения посетителям ресторана «Кофемания» за драку, сообщает Sport Baza.

Сначала спортсмен обратился к мужчине и женщине, которые сидели недалеко от места происшествия, а затем подошел и к другим гостям заведения.

Согласно одной из версий, все началось с того, что двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали футболиста. Смолов подошел к ним, чтобы прояснить ситуацию, но в итоге между мужчинами завязалась драка. Футболист ударил оппонентов кулаком по лицу, после чего пострадавшие обратились в полицию.

Драка произошла в том же ресторане «Кофемания», где в 2018 году подрались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их обвинили в побоях и хулиганстве. В 2019 году суд приговорил Кокорина к полутора годам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд удовлетворил просьбу спортсменов об условно-досрочном освобождении, и они вышли на свободу.

Федор Смолов устроил драку в&nbsp;кафе.Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». Той самой, где отличились Кокорин и Мамаев

Источник: Sport baza
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Федор Смолов
Футбол
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«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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