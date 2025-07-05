Смолов извинился за драку в ресторане

Российский футболист Федор Смолов принес извинения посетителям ресторана «Кофемания» за драку, сообщает Sport Baza.

Сначала спортсмен обратился к мужчине и женщине, которые сидели недалеко от места происшествия, а затем подошел и к другим гостям заведения.

Согласно одной из версий, все началось с того, что двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали футболиста. Смолов подошел к ним, чтобы прояснить ситуацию, но в итоге между мужчинами завязалась драка. Футболист ударил оппонентов кулаком по лицу, после чего пострадавшие обратились в полицию.

Драка произошла в том же ресторане «Кофемания», где в 2018 году подрались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их обвинили в побоях и хулиганстве. В 2019 году суд приговорил Кокорина к полутора годам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд удовлетворил просьбу спортсменов об условно-досрочном освобождении, и они вышли на свободу.