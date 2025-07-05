Смолов извинился за драку в ресторане
Российский футболист Федор Смолов принес извинения посетителям ресторана «Кофемания» за драку, сообщает Sport Baza.
Сначала спортсмен обратился к мужчине и женщине, которые сидели недалеко от места происшествия, а затем подошел и к другим гостям заведения.
Согласно одной из версий, все началось с того, что двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали футболиста. Смолов подошел к ним, чтобы прояснить ситуацию, но в итоге между мужчинами завязалась драка. Футболист ударил оппонентов кулаком по лицу, после чего пострадавшие обратились в полицию.
Драка произошла в том же ресторане «Кофемания», где в 2018 году подрались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их обвинили в побоях и хулиганстве. В 2019 году суд приговорил Кокорина к полутора годам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд удовлетворил просьбу спортсменов об условно-досрочном освобождении, и они вышли на свободу.
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2
|Зенит
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|27
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3
|ЦСКА
|13
|7
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|21-12
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4
|Спартак
|13
|8
|2
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|25-10
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
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|13
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|3
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|18
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7
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|5
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8
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|8
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9
|Крылья Советов
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|6
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|17-17
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10
|Рубин
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|3
|6
|4
|13-18
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
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12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
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13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
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14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
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15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
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16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1